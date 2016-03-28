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فيدل كاسترو مهاجمًا زيارة أوباما : كوبا ليست بحاجة لهدايا

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فيدل كاسترو مهاجمًا زيارة أوباما : كوبا ليست بحاجة لهدايا فيدل كاسترو مهاجمًا زيارة أوباما : كوبا ليست بحاجة لهدايا

فيدل كاسترو – أرشيفية

 

قال  فيدل كاسترو الزعيم الكوبي، اليوم الاثنين، إن كوبا لن تنسى مواجهاتها مع الولايات المتحدة في السابق، رغم الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى هافانا، قائلًا:‘‘ إن الجزيرة ليست بحاجة لهدايا’’.

وأضاف زعيم الثورة الكوبية والرئيس السابق للبلاد البالغ من العمر 89 عامًا، الذي غادر السلطة عام 2006، في نص نشر بعد أسبوع على زيارة الرئيس الأميركي إلى كوبا ‘‘لسنا بحاجة أن تقدم لنا الإمبراطورية هدايا من أي نوع كان’’، بحسب صحيفة القدس العربي.

وقد زار باراك أوباما،  يوم الأحد 20 مارس العاصمة الكوبية هافانا في زيارة تاريخية تعتبر الأولى من نوعها لرئيس أميركي منذ 88 عامًا.

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