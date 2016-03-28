تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن الإعلامى الإخوانى أحمد منصور لـ 15 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامى الإخوانى أحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبد الفتاح فايد، لجلسة 15 مايو المقبل لورود تقرير المفوضين.

كان سمير صبى المحامى، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الثلاثة لعملهم فى فضائية الجزيرة، وتحريضهم على مصر، وتعريض الأمن القومى للخطر، وبث الفتنة بين الشعب، والاستعداء ضد الجيش المصرى.

- تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى لـ15 مايو

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