شاهد فى "اقتحام قسم التبين": لم أتواجد يوم الأحداث لذهابى لاستلام سلاح

بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وتم إيداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام، وقدم ممثل النيابة طلبات تنفيذ قرارات المحكمة، بحضور بعض الشهود من الضباط، ودخل الشاهد "عصام أبو الليل" أمين شرطة بقسم التبين إلى قاعة المحكمة.

وبدأت المحكمة بسماع أقوال الشاهد "عصام أبو الليل" أمين شرطة بقسم التبين والذى أكد بعد حلفه اليمين القانونية، أنه كان غير متواجد بالقسم يوم الأحداث التى شهدتها القضية، و أن شخصا يدعى "محمد سيد" وشهرته "محمد الصعيدى"، كان محتجزا داخل القسم، قام بالاتصال عليه، مؤكدا وجود أسلحة يريد تسليمها، فقمت بالاتصال بالقسم.

واضاف الشاهد: قابلنا "محمد الصعيدى" وشخصين آخرين، واستلمنا منهم السلاح، ووضعناه داخل سيارة "محمد بيه علام" وسلمناه بقسم 15 مايو، بسبب الحريق الذى نشب فى قسم التبين، وكان مغلق لحين إصلاحه.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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