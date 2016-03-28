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رصد 922 مخالفة مرورية فى حملة أمنية لمدة يوم واحد بقنا

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رصد 922 مخالفة مرورية فى حملة أمنية لمدة يوم واحد بقنا رصد 922 مخالفة مرورية فى حملة أمنية لمدة يوم واحد بقنا
شنت إدارة مرور مديرية أمن قنا، برئاسة اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، حملات مختلفة على مختلف مراكز المحافظة لرصد جميع المخالفات.

وأسفرت الحملات التى أشرف عليها اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، خلال يوم واحد، عن رصد 922 مخالفة متنوعة منها مخالفات تجاوز سرعات ومخالفة نموذج 125، كما تم رصد 31 مخالفة عكس الاتجاه، وتم حجز 30 دراجة نارية بدون لوحات، ومخالفات صلاحية فنية للسيارة، وتم فحص 9 معارض سيارات و30 ورشة إصلاح للسيارات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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