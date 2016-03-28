وزير الشباب يفتتح ملعب خماسى بكفر الشيخ ويعلن تطوير 112 أخرين

افتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اليوم الاثنين، الملعب الخماسى المطور بالنجيل الصناعى بمركز شباب أبو طبل بكفر الشيخ بتكلفة 500 ألف جنيه نظير تطويره بالنجيل الصناعى وتزويده بأعمدة الإنارة الكاشفة.

وقال وزير الشباب: "إن الوزارة أنهت تطوير 96 ملعب بالنجيل الصناعى وأعمدة الإنارة الكاشفة داخل مراكز شباب كفر الشيخ، وإنه جارى تطوير 16 ملعب أخريين من المقرر الانتهاء من تطويرهم أخر أبريل القادم، لتبلغ عدد الملاعب التى تم تطويرها بكفر الشيخ إلى 112 ملعب بواقع 6 ملاعب قانونية و106 ملعب خماسى بتكلفة إجمالية تصل إلى 68 مليون جنيه".

واستمع الوزير بعد افتتاحه للملعب المطور بمركز شباب أبو طبل إلى شرح مجلس إدارة المركز حول الاستفادة من الملعب والدخل الذى يدره على المركز فى سبيل دعم الأنشطة وأعمال الصيانة بالمركز.

>

- وزير الشباب والرياضة يصل كفر الشيخ لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الرياضية

>