رسميا..بريطانيا تطرح جهازا إلكترونيا يساعد المصابين بشلل الساق على المشى

إنجاز كبير أعلنت عنه مؤخراً هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS (المؤسسة الصحية الرسمية)، حيث أكدت أنها طرحت رسميا جهازا جديدا سوف يستخدم ولأول مرة لعلاج المواطنين البريطانيين المصابين بارتخاء أو سقوط القدم، والذين يعانون من شلل فى عضلات الساق والعصب الذى يغذى القدم.

العلاج الجديد عبارة عن جهاز إلكترونى يزرع داخل عضلات الساق خلال عملية لا تتجاوز ساعتين، حيث يعمل على إصدار نبضات كهربية تنشط الأعصاب والعضلات التى تحمل القدم، ويشرف على إجراء هذه العملية حاليا فريق من الأطباء بمدينة شيفيلد الإنجليزية.

وأوضح التقرير أن هذا الجهاز تم تصنيعه خصيصا لعلاج الأشخاص الذين يعانون من شلل أو ضعف العضلات التى تحمل القدم مع وجود اضطراب ملحوظ فى الأعصاب بها، ويحدث هذا الشلل بسبب حدوث إصابة بالأعصاب أو بعد التعرض للإصابة بالسكتة الدماغية أو الشلل الدماغى أو التصلب المتعدد.

>واَضاف التقرير أن الجهاز الجديد "الذى يتكون من 4 قطع منفصلة" يصدر نبضات كهربية تحفز العضلات المصابة بالشلل ويحسن المشى، المثير أن هناك قطعة مرفقة مع الجهاز يتم ارتداؤها بالكعب وتتصل به بالوايرلس، بحيث يتم إرسال الإشارات الكهربية داخل العضلات حال رفع الساق عن الأرض، وتتوقف بمجرد أن تعود القدم إلى الأرض مرة.

ويمتاز الجهاز الجديد بأنه لا توجد أسلاك يتم زرعها داخل الساق ويمكن ارتداء الشراب فوق قطعة الكعب دون أن يكون هناك أى قيود على المريض.

جدير بالذكر أن العلاجات المتوفرة حاليا لشلل الساق: جبائر حول الأنكل، والعلاج الطبيعى، وأيضا هناك جهاز يصدر نبضات كهربية ولكنه لا يزرع داخل الساق، ويتم تثبيته على سطح الجلد من الخارج ويصدر صدمات كهربية قوية أحيانا، كما يصيب الجلد أحيانا بالتهيج، ونشرت هذه النتائج مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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