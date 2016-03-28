مؤتمر الجهاز الهضمى بـ"طب المنوفية": يجب اكتشاف سرطان الكبد مبكرا

أوصى المؤتمر الأول لوحدة الجهاز الهضمى والكبد بقسم الباطنة فى كلية الطب جامعة المنوفية، بضرورة الاكتشاف المبكر لسرطان الكبد، عن طريق عمل أشعة تلفزيونية ودلالات أورام كل 6 شهور لمرضى تليف الكبد والفيروسات الكبدية.>وأكد الدكتور إيهاب عبد العاطى رئيس الوحدة ورئيس المؤتمر أن المؤتمر أوصى أيضاً بضرورة علاج مرضى فيروس C عن طريق أطباء وأخصائيى أمراض الكبد، حتى يصف للمريض العلاج المناسب لحالته المرضية، إلى جانب ضرورة عمل تحاليل ومنظار القولون للمرضى الذين يعانون من إسهال مزمن أو نزيف شرجى مستمر، لاستبعاد الإصابة بالقولون التقرحى أو أورام القولون، كما أوصى بضرورة تقنين استخدام المسكنات والمضادات الحيوية ومدرات البول لمرضى الفيروسات وتليف الكبد، حتى لا يصاب المريض بالفشل الكلوى الحاد.

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية. وتناول من خلال ثلاث جلسات علمية الجيد فى تشخيص وعلاج الفيروسات الكبدية وسرطان الكبد والقولون التقرحى.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن الجلسة الأولى تناولت الجديد فى علاج فيروس C، وخاصة النوع الرابع الموجود في مصر، وعلاج فيروس " "C فى حالة وجود خلل فى وظائف الكلى بعقار"الكيوريفو والزيباتير"، الذى سيتم استخدامه قريباً فى مصر، كما استعرض المؤتمر علاج فيروس C"،"B معاً فى حالة نشاط فيروس B، ومتابعة المرضى فى حالة وجود فيروس"B" غير نشط.

>وتناول المؤتمر كل ما هو جديد فى علاج سرطان الكبد، حيث أكد الدكتور خالد أبو العلا أستاذ جراحة الكبد بمعهد الكبد القومى بالمنوفية، على ضرورة اللجوء لزراعة الكبد فى حالة وجود أورام بالكبد، للحصول على نتائج أفضل، وضرورة تفعيل قانون نقل الأعضاء من المتوفى حديثاً، لإنقاذ حياة العديد من المرضى، كما استعرض الدكتور محمد الوراقى أستاذ الأشعة التداخلية بمعهد الكبد الجديد فى مجال الدعامة الكبدية لعلاج مرضى الاستسقاء ونزيف الدوالى فى حالة عدم جدوى العلاج الدوائى عن طريق وضع الدعامة بالفص الأيسر بالكبد، بدل من الفص الأيمن، لتقليل الضغط على الوريد الطحالى مما يقلل من تعرض المريض للغيبوبة ويقلل عدد الدعامات المستخدمة، الأمر الذى يقلل من احتمالية انسدادها.

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