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إيسكو: لا تلوموني أنا وخاميس على كل مشاكل ريال مدريد

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إيسكو: لا تلوموني أنا وخاميس على كل مشاكل ريال مدريد إيسكو: لا تلوموني أنا وخاميس على كل مشاكل ريال مدريد

أوضح إيسكو نجم ريال مدريد أنه يشعر بأن من غير العادل أن يلقى عليه اللوم هو وزميله جيمس رودريجيز، على الموسم السيء لريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد في المركز الثاني، و10 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وصرح إيسكو لإذاعة "كادينا كوب" الإسبانية "لقد كان موسما صعبا للغاية، ولا أعتقد أن كل المشاكل التي تحدث لريال مدريد سببها أنا وخاميس رودريجيز".

وشارك خاميس هذا الموسم مع فريقه في 23 مباراة بكل البطولات، وسجل 6 أهداف وصنع 8 آخرين.

بينما شارك إيسكو في 33 مباراة بكل البطولات، وسجل 4 أهداف كما صنع 12 هدفا، وكانت عدد من التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد سيسعى لبيع الدولي الإسباني خلال الصيف المقبل.

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