بالصور.. «أحلي البلاد» تنظم ورشة عمل لتدريب الأخصائين وطلاب الوادي الجديد‎

اتنظم مؤسسة أحلى البلاد للتنمية ورش عمل تحت شعار”ايدك في ايدي نبنيها”، وذلك لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من العاملين بالتربية والتعليم، وكذلك طلاب المدارس وأولياء الأمور.

وقال يحيي دياب مدير عام الشباب والرياضة، إن برنامج الورشة يشمل تدريب المتطوعين بالمركز الاستكشافي للعلوم، وكذلك زيارة لعدد من المدارس ومنها مدرسة ابو خالد وناصرالثورة والمنيرة بالخارجة.

ومن جانبها أكدت إكرام خليل رئيس مجلس إدارة مؤسسة أحلى البلاد للتنمية أن ورش العمل تتناول عدد من الظواهر السلبية كتب التحرش والاعتداءات الجنسية للأطفال وكيفية توعية الأمهات والـخصائين الاجتماعيين بكيفية مواجهه ظواهر العنف بين الأطفال وتوعية المجتمع لهذه الظواهر.​