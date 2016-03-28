في ذكرى رحيله الـ39.. إذاعة الأغاني تقدم أعمال «العندليب» بصحبة نجوم الفن

كتبت – إنجي لطفي

تقدم إذاعة الأغاني، يوم الأربعاء المقبل، مجموعة كبيرة ومتنوعة من أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الغنائية، وذلك في إطار إحياء ذكرى رحيل العندليب الأسمر الـ 39، تحت إشراف الإعلامية نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية.

ومن المقرر أن تبدأ إذاعة أغنيات “حليم”، في تمام الـ 5 صباحًا، وعلى مدار 24 ساعة في برنامج يومي من إعداد إيمان البرنس.

كما من المقرر أن يلتقي جمهور الإذاعة في تمام الـ 11:30 صباحًا، مع الكاتب الصحفي مفيد فوزي، على الهواء مباشرةً، ليحدثنا عن مشوار الذكريات مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ورحلة الفن في مصر والدول العربية، واستقبال الجمهور للعندليب في الوطن العربي.

كما يتحدث “فوزي”، عن برنامجه التليفزيوني “صديقي الموعود بالعذاب والنجاح”،عن قصة حياة العندليب، والذي كان أحد مؤلفاته المطبوعة فيما بعد عن عبد الحليم حافظ.

ويلتقي الجمهور في تمام الـ 3:30 عصرًا، وعقب الموعد اليومي لكوكب الشرق أم كلثوم، مع فترة مفتوحة مع الكاتب الصحفي مجدي الدقاق، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، حين يتحدث خلالها عن المشوار الفني للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتسعد الإذاعة بمداخلات تليفونية من رئيس الإذاعة الأسبق الإذاعي فهمي عمر، والناقد الفني طارق الشناوي، والكاتب الصحفي أحمد السماحي، والمطربة نادية مصطفى، والمطرب محمد ثروت، والمطرب على الحجار.

ويصحب جمهور الإذاعة، من فريق عمل الفترات المفتوحة من التقديم الإذاعية سونيا محمود، وناهد شلقامي، ومن الإعداد سيد عبد العزيز، والإخراج أحمد صبري، و تامر عز الدين، وأحمد بركات .

وفي الثانية ظهرًا، وبناءً على طلبات المستمعين يعود إلينا العندليب بصوته بعد رحيل دام 39 عامًا يجلس معنا يتحدث، ويغني، ويضحك ويحكي لنا مشوار حياته، وقصة ميلاده، ويرد على تساؤلات المستمعين، حيث نلتقي مع إعادة للحلقة السابقة من برنامج ” نجمك نجمي “، والذي يقدم قصة ميلاد عبد الحليم حافظ، يرويها بصوته، ويشاركه إسماعيل شبانه الأخ الأكبر لعبد الحليم حافظ، وخاله الحج متولي، كما نستمع إلى العندليب في مجموعة من الأغنيات النادرة، بالإضافة إلى تسجيلات أخرى مع إخوته عليا ومحمد شبانه .

كما نلتقي في تمام العاشرة مساءً مع برنامج ” لسه فاكر “، وحلقة خاصة عن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، يستضيف خلالها البرنامج الموسيقار مجدي الحسيني، عازف الأورج، وأحد أعضاء فرقة عبد الحليم حافظ الموسيقية .

كما تستضيف إذاعة الأغاني يوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري في تمام الخامسة والنصف الفنان سمير صبري، والذي يحدثنا عن مشوار عبد الحليم حافظ السينمائي، وذكريات نجوم السينما معه، حيث يجري مداخلات تليفونية مع الفنانة لبني عبد العزيز، والفنانة ميرفت أمين، والفنانة مديحه يسري، والفنانة ماجدة الصباحي .