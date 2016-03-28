أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط عاطل أثناء ذبحه حمار وسلخه فى الدقهلية

Google+ Print
ضبط عاطل أثناء ذبحه حمار وسلخه فى الدقهلية ضبط عاطل أثناء ذبحه حمار وسلخه فى الدقهلية
ألقت حملة مشتركة بين مجلس مدينة المطرية بالدقهلية وشرطة المسطحات، برئاسة المحاسب علاء الدين عوض محمد رئيس مركز ومدينة المطرية، ومدير إدارة البيئة بالمجلس العربى، القبض على عاطل أثناء ذبحة وسلخه لحمار.

جاء ذلك اثناء تنفيذ حملة مشتركة بين الأجهزة التنفيذية بمدينة المطرية، بجوار مصنع تدوير القمامة بالمنطقة القبيلية، شوهد رجل يذبح حمار ويقوم بسلخه فحاول عدد من الموظفين ضبطه فقام بالتعدى عليهم.

وأصاب محمد فرج رئيس العمال بجرح قطعي فى اليد بسكين الذبح، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم التحفظ على المواطن وتبين انه يدعي هيثم العزبى ومقيم بمركز المنزلة، وتم ضبط كل الأدوات المستخدمة فى الذبح والحمار، وجارى التحقيق معه ومعرفة الأسباب.


>- وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يأمر بسرعة إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى نبروه المركزى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365