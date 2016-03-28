ضبط عاطل أثناء ذبحه حمار وسلخه فى الدقهلية

ألقت حملة مشتركة بين مجلس مدينة المطرية بالدقهلية وشرطة المسطحات، برئاسة المحاسب علاء الدين عوض محمد رئيس مركز ومدينة المطرية، ومدير إدارة البيئة بالمجلس العربى، القبض على عاطل أثناء ذبحة وسلخه لحمار.

جاء ذلك اثناء تنفيذ حملة مشتركة بين الأجهزة التنفيذية بمدينة المطرية، بجوار مصنع تدوير القمامة بالمنطقة القبيلية، شوهد رجل يذبح حمار ويقوم بسلخه فحاول عدد من الموظفين ضبطه فقام بالتعدى عليهم.

وأصاب محمد فرج رئيس العمال بجرح قطعي فى اليد بسكين الذبح، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم التحفظ على المواطن وتبين انه يدعي هيثم العزبى ومقيم بمركز المنزلة، وتم ضبط كل الأدوات المستخدمة فى الذبح والحمار، وجارى التحقيق معه ومعرفة الأسباب.

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