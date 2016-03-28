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"الاتحادية العليا" تنظر في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة

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"الاتحادية العليا" تنظر في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة "الاتحادية العليا" تنظر في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة

 نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها صباح اليوم في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة.

وفي القضية الأولى المعروفة إعلامياً بقضية "أمير داعش" والمتهم فيها اماراتي زوج شبح الريم استمعت المحكمه من محامي المتهم الذي أكد من خلال مرافعته على براءة موكلة مما نسب إليه وقد أجلت المحكمة القضية للنطق بالحكم يوم 9 مايو المقبل.

وفي القضية الثانية قضية الإساءه والمتهم فيها إماراتي ظهر في مقطع إبان انتخابات المجلس الوطني الأخيرة  فقد تم تاجيل القضية الى 18 ابريل القادم .

وفي القضية الثالثة قضية الإنتماء للقاعدة والمتهم فيها 23 متهما منهم 2 هاربان  خارج الدولة فقد تم تاجيل القضية الى 11 ابريل القادم.

وفي القضية الرابعه التخابر مع دولة اجنبية  فقد تم تاجيل القضية الى الرابع من ابريل للنطق بالحكم.

وفي القضية الخامسة المتهم فيها  اماراتي بانتسابة  لتنظيم سري فقد تاجلت القضية الى 25 ابريل القادم.

وفي القضية السادسة الترويج لداعش والمتهم فيها اماراتي فقد تم تاجيلها للحكم يوم 25 ابريل القادم.

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