وزير النقل يلغى قرار الجيوشى بإقالة رئيس الطرق والكبارى ويجدد له لمدة عام

أصدر الدكتور جلال سعيد وزير النقل الجديد قرارا اليوم بإلغاء قرار وزير النقل السابق سعد الجيوشى بإقالة رئيس هيئة الطرق والكبارى اللواء عادل ترك، والذى أصدره الجيوشى، قبل مغادرته الوزارة بدقائق بعد استبعاد من التشكيل الحكومى الأخير، بحيث يتم تنفيذه ابتداء من الغد.

وقرر وزير النقل الجديد ، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لوزارة الدفاع التجديد ، للواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، لمدة عام آخر ابتداء من الغد

كان الوزير السابق ، أصدر قرار إقالة ترك قبل مغادرته وزارة النقل بدقائق، عقب إبلاغه بالاستبعاد من التشكيل الحكومى الجديد، وأرسل صورة من القرار عبر الفاكس إلى هيئة الطرق والكبارى، وهو ما أثار حفيظة العاملين بالهيئة بسبب صدور القرار قبل موعده بـ4 أيام وتجاهل الوزير الجديد المخول له اتخاذ هذا القرار.

سعد الجيوشى يقيل رئيس هيئة الطرق والكبارى قبل دقائق من مغادرته وزارة النقل

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