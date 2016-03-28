أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حوار في الجول - مدرب ديروط: سنلعب للتاريخ أمام الأهلي.. والحديث عن الفوز غير منطقي

Google+ Print
حوار في الجول - مدرب ديروط: سنلعب للتاريخ أمام الأهلي.. والحديث عن الفوز غير منطقي حوار في الجول - مدرب ديروط: سنلعب للتاريخ أمام الأهلي.. والحديث عن الفوز غير منطقي

"سنلعب مباراة للتاريخ، نود أن نكسب احترام الجميع".. بهذه الكلمات بدأ ضياء الزعيم المدير الفني لفريق ديروط حديثه لـFilGoal.com عن مواجهة الأهلي في كأس .

ويلعب الأهلي مع ديروط في دور الـ32 من كأس مصر يوم الأربعاء، بعد 24 ساعة فقط من مباراة مصر ونيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 وهو ما يصعب اعتماد الفريق الأحمر على لاعبيه الدوليين.

فهل هذا سيساعد ديروط في مواجهة المارد الأحمر؟

كل ما يلي على لسان المدير الفني لديروط ..

"سنلعب مباراة للتاريخ من أجل اكتساب احترام الجميع رغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين، فالحديث عن الفوز على الأهلي أمر غير منطقي".

"إمكانات الفريق تؤهلنا فقط للحديث عن البقاء في البقاء في الممتاز ب، ليس أكثر من ذلك".

"توليت مسؤولية الفريق في يناير وكنا نحتل المركز قبل الأخير، والآن نحن في المركز الخامس وكل ما يشغل تفكيرنا في الوقت الحالي هو إنهاء الموسم في الممتاز ب".

"مواجهة الأهلي فرصة للاعبين من أجل الظهور بشكل جيد، وكل طموحنا هو أن نشرف نادينا ونشرف الصعيد".

"نحتاج إلى 11 رجلا في مباراة الأهلي حتى نلعب أمام بروح عالية وأتمنى أن تنتهي المباراة بشكل مشرف بغض النظر عن النتيجة، فالمكسب الحقيقي هو الظهور الجيد للفريق وللاعبين".

"الأهلي يسير بخطي ثابتة، خاصة بعد تولي مارتن يول المسؤولية خلفا لزيزو، أري أن تألق اللاعبين معه مكسب كبير للمنتخب قبل المواجهة الحاسمة أمام نيجيريا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

مساع برلمانية لحظر النقاب في مصر

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

خيري رمضان: علاقة مصر بالسودان أكبر من أي رئيس

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين

القاهرة أبوظبي: مصر .. الشمس والقمر ومقصد المحبين