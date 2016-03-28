حوار في الجول - مدرب ديروط: سنلعب للتاريخ أمام الأهلي.. والحديث عن الفوز غير منطقي

"سنلعب مباراة للتاريخ، نود أن نكسب احترام الجميع".. بهذه الكلمات بدأ ضياء الزعيم المدير الفني لفريق ديروط حديثه لـFilGoal.com عن مواجهة الأهلي في كأس مصر.

ويلعب الأهلي مع ديروط في دور الـ32 من كأس مصر يوم الأربعاء، بعد 24 ساعة فقط من مباراة مصر ونيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 وهو ما يصعب اعتماد الفريق الأحمر على لاعبيه الدوليين.

فهل هذا سيساعد ديروط في مواجهة المارد الأحمر؟

كل ما يلي على لسان المدير الفني لديروط ..

"سنلعب مباراة للتاريخ من أجل اكتساب احترام الجميع رغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين، فالحديث عن الفوز على الأهلي أمر غير منطقي".

"إمكانات الفريق تؤهلنا فقط للحديث عن البقاء في البقاء في الممتاز ب، ليس أكثر من ذلك".

"توليت مسؤولية الفريق في يناير وكنا نحتل المركز قبل الأخير، والآن نحن في المركز الخامس وكل ما يشغل تفكيرنا في الوقت الحالي هو إنهاء الموسم في الممتاز ب".

"مواجهة الأهلي فرصة للاعبين من أجل الظهور بشكل جيد، وكل طموحنا هو أن نشرف نادينا ونشرف الصعيد".

"نحتاج إلى 11 رجلا في مباراة الأهلي حتى نلعب أمام بروح عالية وأتمنى أن تنتهي المباراة بشكل مشرف بغض النظر عن النتيجة، فالمكسب الحقيقي هو الظهور الجيد للفريق وللاعبين".

"الأهلي يسير بخطي ثابتة، خاصة بعد تولي مارتن يول المسؤولية خلفا لزيزو، أري أن تألق اللاعبين معه مكسب كبير للمنتخب قبل المواجهة الحاسمة أمام نيجيريا".