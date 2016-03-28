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مولود يثير مواقع الـ«سوشال ميديا» بسبب كثافة شعره

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مولود يثير مواقع الـ«سوشال ميديا» بسبب كثافة شعره مولود يثير مواقع الـ«سوشال ميديا» بسبب كثافة شعره

الطفل

 

ولدت سيدة أنجليزية طفل يتمي بحالة نادرة من نوعها، بولادته بشعر كثيف وطويل كأنه شاب فى مرحلة العشرينات، وكانت هذه الهبة التى ميزته سبباً فى تحوله إلى نجم إعلانات.

لاحظ الأطباء المشاركين بعملية الولادة للأم الإنجليزية ” كنزى” أن الطفل يتسم ببعض الصفات التي لم يحدث من قبل واتصف بها أى مولود غيره وكان أهمها امتلاكه لشعر كثيف وطويل وكأنه شاب بالغ، فوفقًا لما ورد بموقع  بورد باندا، فوفقًا لما ورد بموقع “بورد باندا”.

الأمر الذى دفع والديه لالتقاط الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى ومن هنا كانت الانطلاقة للطفل حيث تناولتها معظم الصفحات الدعائية على “الفيس بوك” واستخدمتها من خلال برنامج ” الفوتوشوب” لتركيب الصور بشكل فكاهى، وتحول الطفل إلى موضوع مثير في  ”السوشيال ميديا”.

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