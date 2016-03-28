بالصور.. وزير الثقافة يصل المنصورة ويتفقد معرض صور لأعلام المحافظة

وصل منذ قليل الدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة، إلى مبنى ديوان محافظة الدقهلية، حيث استقبله المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، ونبيل الجمل عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، وإيهاب السلاب عضو مجلس النواب عن دائرة شربين.

وتفقد وزير الثقافة، أروقة مبنى ديوان محافظة الدقهلية، ومعرض صور أعلام الدقهلية، والذى يضم صورا نادرة للشيخ محمد متولى الشعراوى، وأم كلثوم، وعبد اللطيف البغدادى عضو مجلس قيادة الثورة وضابط بتنظيم الضباط الأحرار.

ويحضر الآن وزير الثقافة اجتماعا مغلقا بمحافظ الدقهلية، فى حضور بعض القيادات التنفيذية والثقافية بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر أن يتوجه بعد قليل إلى قصر ثقافة المنصورة.

- حلمى النمنم يتفقد المناطق الثقافية فى المنصورة اليوم