أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وزير الثقافة يصل المنصورة ويتفقد معرض صور لأعلام المحافظة

Google+ Print
بالصور.. وزير الثقافة يصل المنصورة ويتفقد معرض صور لأعلام المحافظة بالصور.. وزير الثقافة يصل المنصورة ويتفقد معرض صور لأعلام المحافظة
وصل منذ قليل الدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة، إلى مبنى ديوان محافظة الدقهلية، حيث استقبله المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، ونبيل الجمل عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، وإيهاب السلاب عضو مجلس النواب عن دائرة شربين.

وتفقد وزير الثقافة، أروقة مبنى ديوان محافظة الدقهلية، ومعرض صور أعلام الدقهلية، والذى يضم صورا نادرة للشيخ محمد متولى الشعراوى، وأم كلثوم، وعبد اللطيف البغدادى عضو مجلس قيادة الثورة وضابط بتنظيم الضباط الأحرار.

ويحضر الآن وزير الثقافة اجتماعا مغلقا بمحافظ الدقهلية، فى حضور بعض القيادات التنفيذية والثقافية بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر أن يتوجه بعد قليل إلى قصر ثقافة المنصورة.

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (1)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (2)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (3)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (4)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (5)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (6)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (7)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (8)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (9)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (10)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (11)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (12)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (13)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (14)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (15)

حلمى النمنم وزير الثقافة الدقهلية (16)


>- حلمى النمنم يتفقد المناطق الثقافية فى المنصورة اليوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365