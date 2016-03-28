صاحب هدف نيجيريا في مرمى مصر لـ في الجول: لم أهتم بـ ' أبرز لاعب في الفراعنة '

من هو أبرز لاعب لفت انتباهك في مواجهة مصر؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه بطريقة مختلفة إيتيبو أوجينيكارو صاحب هدف نيجيريا في مرمى الفراعنة.

مصر تعادل أمام نيجيريا في الوقت القاتل من الجولة الثالثة في المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا في المباراة استمر منذ الدقيقة 60 بفضل هدف إيتيبو أوجينيكارو. قبل أن يتعادل محمد صلاح في الوقت القاتل. لقاء سيتكرر مجددا ولكن يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات على ملعب برج العرب.

وتحدث المتوج مؤخرا بجائزة أفضل موهبة صاعدة في إفريقيا والذي هز شباك منتخب مصر الأوليمبي مرتين لـFilGoal.com قائلا: "سعيد للغاية بتسجيل أول هدف لي بقميص المنتخب الأول على الرغم من انتهاء المباراة 1-1".

ووجه FilGoal.com سؤالا إلى إيتيبو أوجينيكارو عن أبرز لاعب لفت نظره في منتخب مصر، إلا أن الأخير أجاب بطريقة مختلفة عن الجميع.

وقال إيتيبو أوجينيكارو: "لم أهتم بأي لاعب في منتخب مصر".

وأوضح "كان تركيزي فقط على المباراة ولم أهتم بلاعبي الخصم ومن أبرزهم أو غير ذلك. الاهتمام كان للمباراة ككل فقط".

وأتم لاعب الوسط الهجومي حديثه قائلا: "سنكمل المهمة في لقاء الإياب في مصر، بمساعدة الله".

ويحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 4 نقاط بعد انسحاب تشاد. بينما تأتي نيجيريا برصيد نقطتين فقط في المركز الثاني. وفوز الفراعنة في لقاء برج العرب يضمن بنسبة 95% تأهل المنتخب إلى أمم إفريقيا من المجموعة التي سيتأهل منها منتخب واحد فقط.

إيتيبو أوجينيكارو صاحب الـ 20 عاما حصد جائزة أفضل موهبة في إفريقيا عام 2015 متفوقا على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك والجزائري زين الدين فرحات وكذلك النيجيري الأخر أزوبويكي أوكيشوك والمالي دجيجوي ديارا.

وكان FilGoal.com قد أجرى حوارا مطولا مع اللاعب النيجيري عقب تتويجه بالجائزة وتحدث من خلاله عن "مفاوضات الزمالك" وإهداء خاص بتخطي كهربا. (أقرا الحوار بالكامل من هنا)

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