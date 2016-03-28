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بالفيديو.. متصل بـ«عين على البرلمان» يطالب بإقالة الحكومة : «بيعملوا علاقات عشان ياخدوا مصالح»

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بالفيديو.. متصل بـ«عين على البرلمان» يطالب بإقالة الحكومة : «بيعملوا علاقات عشان ياخدوا مصالح» بالفيديو.. متصل بـ«عين على البرلمان» يطالب بإقالة الحكومة : «بيعملوا علاقات عشان ياخدوا مصالح»

الإعلامي شريف بركات (أرشيفية)

هاجم أحد المتصلين ببرنامج “عين على البرلمان” المذاع عبر فضائية الحياة 2 ويقدمه الإعلامي شريف بركات، اليوم الإثنين،  والوزراء وطالب بإقالتها، بسبب بيان الحكومة الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل أمام البرلمان، أمس الأحد، للحصول على ثقة المجلس قائلاً: “فيه رئيس وزراء يطلع يقول للوزراء بيان ورقي!”، وأشار إلى أن الوزراء والنواب ”بيعملوا علاقات عشان ياخدوا مصالح”، بحسب قوله.

وقال المتصل الذي يدعى ”أحمد” من محافظة بورسعيد، إن مجلس النواب والوزراء يقومون بعمل علاقات مع بعضهم البعض لإنجاز مصالحهم: “مجلس النواب والوزراء بيعملوا علاقات مع بعض، اللي بيروح للمحافظ بيعمل معاه علاقة، والوزير نفس الشيء ممكن مع يعمل علاقة مدير مكتبه عشان يخلص مصلحة له ولأقاربه، والشعب اللي مطحن في الآخر”

وأضاف موجهًا حديثه لمقدم البرنامج: “اديني دقيقتين بس، عشان أنا اتخنقت من ومن الحكومة ومن الناس كلها، بقول ليت الفساد يعود يومًا عشان أجيب ساندوتش الطعمية بنص جنيه”.

وطالب “أحمد” بإقالة رئيس البنك المركزي طارق عامر، بسبب زيادة في البنوك أكثر من جنيه وربع، مشيراً إلى أن الحاوية التي كانت تدفع رسوم جمرك 40 ألف جنيه أصبحت تدفع 52 ألف، مؤكداً أن ذلك يتحمله المواطن بزيادة السلع عليه.

وتابع:”بيضحكوا علينا، بيان الحكومة جايبهولنا مطبوع، دي حكومة فاشلة، وأفشل حكومة شفتها من يوم ما اتولدت،
> الحكومة دي بتضحك علينا”.

واختتم حديثه محذراً من قيام “ثورة جياع”، حيث قال: “احذروا من ثورة الجياع اللي جاية، أنا راجل وطني من الدرجة الأولى ومع الجيش والشرطة، بس بحذر إن ثورة الجوع دي هتاخد الأخضر واليابس، أنا مخنوق وإحنا تعبنا، فيه ناس مش لاقية تاكل”.

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