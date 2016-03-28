دعوى تطالب بتسليم مستشارى "قضاة من أجل مصر" حيثيات عزلهم

أقام المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق المحال للمعاش فى قضية "قضاة من أجل مصر "، دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، لإلزامه بتسليمه صورة من حيثيات الحكم الصادر ضده فى القضية.

وحملت الدعوى رقم 626 لـسنة 133 قضائية، طلبا بتمكينه من الحصول على صورة من حيثيات الحكم الصادر ضده فى قضية "قضاة من أجل مصر"، للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن عليه.

وقال المستشار ناجى دربالة – فى تصريح لـ"اليوم السابع" - أنه أقام دعوى أخرى لإلزام قلم الكتَاب بمحكمة النقض، بتقييد الطعن على الحكم الصادر ضده بالإحالة للمعاش فى قضية "قضاة من أجل مصر".

- "الأعلى لتأديب القضاة" يعلن حيثيات إحالة 14 من"قضاة من أجل مصر" للمعاش