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تأجيل دعوى إلزام نقابة المحامين بتقديم "فيش وتشبيه" لأعضائها إلى 24 إبريل

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تأجيل دعوى إلزام نقابة المحامين بتقديم "فيش وتشبيه" لأعضائها إلى 24 إبريل تأجيل دعوى إلزام نقابة المحامين بتقديم "فيش وتشبيه" لأعضائها إلى 24 إبريل
قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين، بتقديم العضو فيش وتشبيه، عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم اشتغاله بمهنة أخرى غير المحاماه، طبقا للقانون، لجلسة 24 إبريل المقبل.

ذكرت الدعوى، أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى، وينتمون لنقابة المحامين، بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو فى حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماه.

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