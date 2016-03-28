ميرور: ميلان يسعى لخطف كونتي من تشيلسي

أشارت صحيفة دايلي ميرور الإنجليزية إلى رغبة ميلان في التعاقد مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي قبل أن يظفر به تشيلسي.

مدرب يوفنتوس السابق والمنتخب الإيطالي حاليا أعلن رحيله عن الأخير بعد انتهاء منافسات يورو 2016، وتشير معظم التقارير إلى اقترابه من تدريب البلوز.

وقالت الصحيفة إن ميلان يرى في كونتي الرجل المناسب القادر على انتشاله من وضعيته الصعبة، فالروسونيري لم يتأهل إلى المسابقات الأوروبية في السنوات الأخيرة ولم يتوج بالدوري منذ عام 2011.

وذكر الموقع أن كونتي طلب من تشيلسي اصطحاب 5 مساعدين لمعاونته في الفريق وهو مايراه تشيلسي مبالغا فيه.

وسيقود كونتي منتخب إيطاليا في يورو 2016 الصيف المقبل في فرنسا، وسيلعب في مجموعة تضم بلجيكا والسويد وأيرلندا.