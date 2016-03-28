حقيقة انضمام الفنانة هند صبرى إلى تنظيم داعش الإرهابى

تداول عدد كبير من مُستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى ” فيس بوك ” و ” تويتر ” صورة للفنانة هند صبرى وهى مرتدية راية تنظيم الدولة الإسلامية والمعروف إعلامياً بتنظيم ” داعش ” , حيث علق الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى على تلك الصورة بتعليقات مُحاولين معرفة السر وراء تلك الصورة .





على صعيد آخر أكدت الفنانة هند صبرى أن هذه الصورة لها بالفعل وليست صورة مُركبة , حيث تلك الصورة من لقطات فيلمها الجديد ” زهرة حلب ” , حيث استغرق هذا الفيلم فترة تصوير ما بين 4 أشهر بين لبنان وتونس .

تقوم الفنانة هند صبرى فى فيلم زهرة حلب بدور أم لشاب فى بداية حياته ينضم إلى تنظيم داعش الإرهابى , مما يدفعها الأمر إلى الإنضمام للتنظيم من اجل معرفة مكان إبنها على الرغم من رفضها الشديد لفكر هذا التنظيم المتطرف .

على صعيد آخر قامت الشركة المنتجة للفيلم بطرح الإعلان التشويقى للفيلم قبل عرضه فى السينمات بالدول العربية , وتظهر الفنانة هند صبرى فى الفيلم وهى ترتدى ملابس تنظيم داعش الإرهابى وتحمل السلاح أثناء تدريبات التنظيم , حيث من المُنتظر أن يتم عرض الفيلم فى أحد المهرجانات السينمائية قبلطرحه فى صالات العرض السينمائى , كما من المتوقع أن يحصد الفيلم جوائز كثيرة و من المتوقع أن يُحقق الفيلم إيرادات عالية .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads