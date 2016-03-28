الاتحاد النيجيري والشرطة يتبادلان الاتهامات حول جمهور مباراة مصر

تبادل الاتحاد النيجيري لكرة القدم والشرطة المحلية الاتهامات حول السماح بحضور عدد كبير من الجمهور وصل إلى أكثر من 40 ألف متفرج في ملعب سعته لا تتخطى 25 ألفا.

واحتشد الجمهور النيجيري بأعداد كبيرة في ملعب أحمدو بيلو في مدينة كادونا لمؤازرة منتخب بلاده أمام مصر الجمعة الماضية في مباراة انتهت 1-1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

فجلس الجمهور بالقرب جدا من ملعب المباراة واعتلى عدد منه أعمدة إنارة الملعب واللوحة الالكترونية.

ونشر موقع أفريكان فوتبول تصريحات رئيس الشرطة سولومون أراسي الذي ألقى باللوم على الاتحاد لفتحه أبواب الملعب لجميع من يرغب في الدخول.

ومن جانبه ألقى محمد سانوسي السكرتير العام للاتحاد باللوم على الشرطة قائلا:"تأمين المباراة والسماح بدخول عدد معين هي مهمة الحكومة والشرطة".

"نحن لسنا مؤسسة أمن أو حماية. لا نستطيع الذهاب عند بوابات الملعب وإغلاقها أمام الناس".