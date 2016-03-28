نائب رئيس الأهلي السابق يتحدث عن إيجابيات مجلس طاهر وسوء الحظ بسبب الزمالك

كشف أحمد سعيد نائب رئيس الأهلي السابق عن إيجابيات مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر، موضحا بنود لائحة تقدر المدربين والمديرين الفنيين في النادي بالإضافة لاستراتيجية التسويق.

وكان القضاء قد حكم بحل مجلس إدارة النادي، وقرر خالد عبد العزيز وزير الرياضة استمراره معينا قبل أن يرفض سعيد و4 أعضاء أخرين قرار التعيين.

وصرح أحمد سعيد لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي مع الإعلامي أحمد شوبير "قام المجلس بعمل لائحة تقدر قيمة المدربين والمديرين في النادي، لأنني كنت أشعر دوما أن مدرب الأهلي يجب أن يرتفع مرتبه، فمدرب برشلونة مثلا يتقاضى أعلى راتب، ولم يتم تسويق هذا الأمر إعلاميا ولم يكن يجب لكننا قمنا بذلك من أجل العاملين بالنادي".

وأضاف "نحن جزء من المنظومة الاقتصادية والظروف التي تمر بها الدولة، وقمنا بعمل استراتيجية تسويقية، وكان لدينا نية بإضافة مدرج جديد وبناء استاد يليق بالنادي الأهلي".

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واستدرك "كان مجلس لديه رؤية واستراتيجية محددة، كنا نتقابل أسبوعيا لحل مشاكل النادي".

وأوضح "لم يحالفنا الحظ في سوء نتائج فريق الكرة، وفي أول عام لنا فاز الزمالك بالكأس والدوري، ولو كانت النتائج مثل السنة الحالية، لم يكن لينتقدنا أحد".

كما اختتم "الأهلي لم يكن خرابة، مجلس الإدارة السابق سلمنا الفريق بإنجازات غير مسبوقة، وحاولنا بقدر المستطاع أن نكمل المسيرة".