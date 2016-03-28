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اختبار طبي لمحمد كوفي في الزمالك

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اختبار طبي لمحمد كوفي في الزمالك اختبار طبي لمحمد كوفي في الزمالك

يخضع البوركيني محمد كوفي مدافع الزمالك لاختبار طبي قبل انطلاق مران غد الاثنين على ملعب النادي.

ووصل كوفي إلى القاهرة فجر الاثنين بعدما تسببت إصابته في كاحل القدم في استبعاده من منتخب بلاده قبل مواجهة أوغندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وسيحسم الاختبار الطبي مدى قدرة المدافع على اللحاق بمباراة مركز شباب الضبعة ضمن دور الـ32 من بطولة كأس .

ويسعى الزمالك للحفاظ على لقبه في بطولة كأس مصر، بعدما حصد النسختين الأخيرتين منها.

ويواجه الفائز من مباراة الضبعة والزمالك فريق اتحاد الشرطة في دور الـ16 للبطولة.

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