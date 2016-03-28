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قائد نيجيريا: سنقاتل أمام مصر في معركة الإسكندرية

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قائد نيجيريا: سنقاتل أمام مصر في معركة الإسكندرية قائد نيجيريا: سنقاتل أمام مصر في معركة الإسكندرية

وصف جون أوبي ميكيل قائد نيجيريا مباراة منتخب بلاده ضد مصر بـ"المعركة" القوية للغاية، وطالب زملائه بضرورة تقديم أكثر من 100% من مستواهم لضمان التأهل لأمم أفريقيا 2017.

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجيري يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017.

وصرح ميكيل للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "إنها معركة كبيرة علينا أن نخوضها ضد ، يجب ألا نتهاون".

وتابع متوسط ميدان تشيلسي "علينا أن نواجه الواقع، الجميع عليه أن يعطي أكثر من 100% من مستواه لأننا يجب أن نتأهل لأمم إفريقيا 2017، يجب أن نذهب للإسكندرية ونقاتل بكل ما لدينا".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب نيجيريا في المركز الثاني.

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