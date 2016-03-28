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وصفة طبيعيه للتخلص من قرحة المعدة نهائيا

  • الصحة
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وصفة طبيعيه للتخلص من قرحة المعدة نهائيا وصفة طبيعيه للتخلص من قرحة المعدة نهائيا

كثيرا منا يعاني ألام المعدة المتعددة والتي قد تؤدي في بعض الحالات الي الإصابة بمرض قرحة المعدة وكثيرا منا يعرف قرحة المعدة والأمها والبعض الأخر لا يعرف ماهي قرحة المعدة وتعتبر قرحة المعدة من اخطر أمراض المعدة ويجب علاجها إذا ما تم التأكد انك تعاني من قرحة المعدة وفي هذا المقال سنعرف أسباب وأعراض وطرق علاج والوقاية من قرحة المعدة .

أولا : أعراض قرحة المعدة :

    غثيان
    الانتفاخ
    براز اسود
    تقيؤ الفرد دم
    الم في الجزء الأعلى من البطن

ثانيا : أسباب قرحة المعدة :

    سوء العادات الغذائية
    سوء الحالة النفسية
    كثرة تناول المسكنات والكحول والسجائر
    كثرة شرب الشاي والقهوة
    ضعف الجدار الداخلي للمعدة

علاج قرحة المعدة :

    أولا يتم عرض المريض علي الدكتور ويتم أخذ المسكنات التي يكتبها الدكتور والاستمرار عليها .
    الابتعاد عن المسكنات والكحول والسجائر
    الابتعاد عن المشروبات الغازية
    تناول الغذاء في مواعيد منتظمة
    وفي بعض الحالات يتم اللجوء للتدخل الجراحي بعد أن تفشل الأدوية التي كتبها الطبيب .

وصفة طبيعيه لعلاج قرحة المعدة :

المكونات :

كوب لبن

ملعقة عسل نحل

قشر موز مجفف مطحون

طريقة الاستعمال

اخلطي جميع المكونات السابقة معا ثم اشرب من هذه الخلطة يوميا علي الريق .

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