جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تتلقى طلبات التسجيل لمسابقة أجمل ترتيل

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن إستمرار التسجيل في مسابقة أجمل ترتيل في دورتها العاشرة 2016 حتى 10 أبريل المقبل.

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء رئيس وحدة المسابقات وشؤون التحفيظ بالجائزة ان الإقبال فى التسجيل للمشاركة فى المسابقة الذي بدأ فى العاشر من شهر مارس الحالي يسير بصورة طيبة لجميع فئات المشاركة التى تضم فئة براعم القرآن وهم الذين لا تتجاوز اعمارهم ثلاثة عشرة سنة بتاريخ الأول من يناير 2016 .. وفئة فتيان القرآن لمن تبلغ أعمارهم مابين 13 و25 سنة .. وفئة شباب القرآن لمن لا تتجاوز اعمارهم 25 سنة فى الاول من يناير 2016 .. وفئة أئمة المساجد .. وفئة الأذان والاقامة للمواطنين والمقيمين.

يذكر أن الجائزة تتقبل طلبات المشاركة فى المسابقة عن طريق تعبئة استمارة الترشيح المعدة من وحدة المسابقات وشؤون التحفيظ والتي يمكن الحصول عليها سواء من مقر الجائزة فى منطقة الممزر أو من خلال موقع الجائزة على الإنترنت أو البريد.