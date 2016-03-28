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مهاجم نيجيريا: قادرون على إقصاء مصر

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مهاجم نيجيريا: قادرون على إقصاء مصر مهاجم نيجيريا: قادرون على إقصاء مصر

قال أوديون إيجالو مهاجم نيجيريا الأول إن منتخب بلاده قادرا على تخطي مصر في مباراة الثلاثاء في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ونشر موقع فوتبول لايف نيجيريا تصريحات مهاجم واتفورد الإنجليزي التي قال فيها:"العمل الجاد وجماعية الأداء ستمكننا من الفوز على مصر في الإسكندرية".

وتحل نيجيريا ضيفة على مصر في الجولة الرابعة من التصفيات في مباراة ستحدد بشكل كبير المتأهل منهما إلى كأس إفريقيا 2017.

وستأهل قط بطل المجموعة إلى النهائيات التي ستقام في الجابون بعد انسحاب تشاد وتقلص عدد الفرق إلى 3 هي مصر ونجيريا وتنزانيا.

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