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أحمد سعيد: رفضنا جميعا عودة جوزيه للأهلي.. هل يلجأ يونايتد لفيرجسون؟

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أحمد سعيد: رفضنا جميعا عودة جوزيه للأهلي.. هل يلجأ يونايتد لفيرجسون؟ أحمد سعيد: رفضنا جميعا عودة جوزيه للأهلي.. هل يلجأ يونايتد لفيرجسون؟

أوضح أحمد سعيد نائب رئيس الأهلي السابق، عن موقف مجلس إدارة الفريق من عودة مانويل جوزيه المدرب السابق للفريق، كما كشف عن سبب رفضه القاطع لعودته.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد رفض عودة المدرب البرتغالي في أكثر من مرة، في حين أن أحمد سعيد كان قد أكد في وقت سابق أن جوزيه لن يعود للمارد الأحمر مرة أخرى.

وتحدث أحمد سعيد لبرنامج "أجمل صباح" الإذاعي مع أحمد شوبير قائلا:"المجلس بالإجماع رفض عودة مانويل جوزيه، ورفضت عودته أيضا لأنني كنت أرى أنه من المستحيل أن يعود الأهلي إلى الماضي".

وأضاف "جوزيه أنجز الكثير للنادي الأهلي، لكنه كان يعمل مع لاعبين كبار في الفريق مثل محمد أبو تريكة ومحمد بركات، وربما لن يتمكن من العمل مع اللاعبين الحاليين".

واستدرك "البعض قال بأنه سيفهم الفريق جيدا، لكن هذا خاطئ، هو لم يدرب أي فريق منذ فترة، ورفعنا له القبعة على ما قدمه سابقا، لكن يجب أن نخلق مليون جوزيه، لا يجب أن نستدعي الماضي أبدا، حينما يمضي عهدا ما لا يجب أن تستعيده مجددا حتى لا يحسب ذلك بنقطة علي لا لي، مانشستر يونايتد كلما تعثر يبحث عن الجديد لا عن عودة سير أليكس فيرجسون".

كما اختتم "رأيي لم يكن شخصي ولم أقابله مطلقا، وجلست مع المجلس منذ فترة قريبة، وسألتهم حول موضوع جوزيه، ورد الجميع بأنه لا مجال للسؤال حول الأمر".

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فيديو اليوم السابع