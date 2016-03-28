تشجيعا لتقليل تناول اللحوم.. برشلونة تعلن رسميا أنها مدينة صديقة للخضراوات

أعلنت مدينة برشلونة الإسبانية رسميا أنها مدينة "صديقة للخضراوات"، وذلك لتشجيع المواطنين للتخلى عن تناول اللحوم ولو ليوم واحد أسبوعيا.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخبارى الأوروبى أن إسبانيا مشهورة بحبها للحوم، ولذا فإن النباتيين غالبا ما يجدون صعوبة فى العثور على أطباق خالية من اللحوم فى معظم أنحاء البلد المحب للحم الخنزير، ولكن الآن أعلنت واحدة من أكبر مدنها أن لديها شيئا جديدا تفعله حيال ذلك وهى أنها أصبحت رسميا صديقة للنباتيين.

وجاء هذا الإعلان عن ثقافة النباتيين بعدما طرح أحد الأحزاب فى المدينة هذا الاقتراح على مجلس المدينة.

ويشمل لقب "صديقة للخضراوات" القيام بالعديد من الخطوات الملموسة لمساعدة الزوار النباتيين للمدينة، فضلا عن تشجيع السكان النباتيين على تقبل نظام غذائى خال من اللحوم، مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع.

وستشجع برشلونة أيضا الحملة العالمية الخاصة بيوم الاثنين خال من اللحوم، التى أطلقها مغنى البوب بول مكارتنى عضو فريق البيتلز السابق وابنته مارى وستيلا، لرفع الوعى بأثر تناول اللحوم على البيئة وعلى الصحة، بالإضافة إلى تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ.

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