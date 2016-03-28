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برنامج «البرلمان» يناقش ملف الأمن القومي فى بيان الحكومة

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برنامج «البرلمان» يناقش ملف الأمن القومي فى بيان الحكومة برنامج «البرلمان» يناقش ملف الأمن القومي فى بيان الحكومة

نصر القفاص (أرشيفية)

يستضيف برنامج البرلمان على قناة “أون تى فى لايف”، في العاشرة من مساء اليوم الإثنين، النائب اللواء سلامة الجوهرى حزب المصريين الاحرار ، عضو مجلس النواب، عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، والنائب اللواء نور عبد الرازق ،حزب المصرى الديمقراطى عن دائرة طما، للحديث عن محور الامن القومى فى بيان .

ويتكون البرنامج من عدة فقرات رئيسية منها فقرة بعنوان “طلب إحاطة وتعرض فيها مشاكل المواطنين، وفقرة بعنوان “البرلمان فى الصحافة”، تتطرق للتناول الصحفى للقضايا البرلمانية المختلفة.

يقدم البرنامج الكاتب الصحفى نصر القفاص، ويذاع يوميا من الأحد إلى الأربعاء فى العاشرة مساءً، على قناة “اون تى فى لايف”.

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