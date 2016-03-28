منع أهالى البحيرة من دخول مستشفى إيتاى البارود أثناء زيارة وزير الصحة

منعت قوات الأمن أهالى مركز ومدينة إيتاى البارود من دخول المستشفى العام، أثناء زيارة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة للمستشفى.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أنه تم إغلاق بعض أبواب المستشفى، منذ أمس، استعداداً للزيارة، موضحين أن لديهم طلبات يريدون تقديمها للمحافظ ووزير الصحة.

فيما استقبلت سيدة مسنة على كرسى متحرك تدعى "حنان جاد الله" الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على أبواب مستشفى إيتاى البارود العام، وطالبته بالعلاج وتركيب طرف صناعى، ورد عليها المحافظ قائلا، "من عنية"، موجها وكيل الوزارة بضرورة توفير العلاج اللازم لها.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن زيارة الوزير تأتى للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والاستماع إلى مشاكلهم، بالإضافة إلى زيارة مستشفيات إيتاى البارود ودمنهور التعليمى وأورام دمنهور وكفر الدوار ووادى النطرون .

وزير الصحة يجرى اليوم جولة بمستشفيات محافظة البحيرة

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