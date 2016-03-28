أخبار عاجلة

ماذا قال ماسكيرانو بعد مباراة برشلونة وملقا 0-2 -
مساء dmc - سوريا قبل وبعد الربيع العربي .. على أنغام أغنية موطني -
مساء dmc - تقرير .. يرصد أهم محطات ومراحل التدخل الأمريكي في الأزمة السورية -
القاهرة أبوظبي: برزنتيشن تعلن تفاصيل السوبر الأفريقى لكرة اليد بين الأهلي والزمالك فى مؤتمر صحفى -
فصل 25 عاملًا من مصنع بسكويت لاعتراضهم على الخامات الرديئة -
وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ "الدائري الإقليمي" ديسمبر المقبل -
مساء dmc - تعليق د/ عمرو الديب المحلل والباحث السياسي على رد فعل روسيا على الضربة الأمريكية لسوريا -
مساء dmc - تعليق غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي على الضربة الجوية الأمريكية على سوريا -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزيرة التضامن: الانتهاء من إعداد قانون "حماية ذوي الإعاقة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

منع أهالى البحيرة من دخول مستشفى إيتاى البارود أثناء زيارة وزير الصحة

Google+ Print
منع أهالى البحيرة من دخول مستشفى إيتاى البارود أثناء زيارة وزير الصحة منع أهالى البحيرة من دخول مستشفى إيتاى البارود أثناء زيارة وزير الصحة
منعت قوات الأمن أهالى مركز ومدينة إيتاى البارود من دخول المستشفى العام، أثناء زيارة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة للمستشفى.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أنه تم إغلاق بعض أبواب المستشفى، منذ أمس، استعداداً للزيارة، موضحين أن لديهم طلبات يريدون تقديمها للمحافظ ووزير الصحة.

فيما استقبلت سيدة مسنة على كرسى متحرك تدعى "حنان جاد الله" الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على أبواب مستشفى إيتاى البارود العام، وطالبته بالعلاج وتركيب طرف صناعى، ورد عليها المحافظ قائلا، "من عنية"، موجها وكيل الوزارة بضرورة توفير العلاج اللازم لها.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن زيارة الوزير تأتى للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والاستماع إلى مشاكلهم، بالإضافة إلى زيارة مستشفيات إيتاى البارود ودمنهور التعليمى وأورام دمنهور وكفر الدوار ووادى النطرون .


>وزير الصحة يجرى اليوم جولة بمستشفيات محافظة البحيرة

الحكومة تضع خريطة طريق لإصلاح منظومة الصحة.. عرض قانون التأمين الصحى على البرلمان مايو المقبل.. وضم 26 % من المصريين لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين خلال 3 سنوات .. وعلاج 600 ألف مريض بفيرس سى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان