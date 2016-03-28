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إخلاء سبيل مراسلة «رصد» ومصورة فيديو «كتائب حلوان»

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إخلاء سبيل مراسلة «رصد» ومصورة فيديو «كتائب حلوان» إخلاء سبيل مراسلة «رصد» ومصورة فيديو «كتائب حلوان»

علياء نصر الدين، مراسلة رصد (أرشيفية)

أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل المتهمة “علياء نصر الدين” مراسلة شبكة رصد، المتهمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كتائب حلوان ” .

وفور إعلان القاضي لقراره، تعالت صيحات المتهمين وتكبيراتهم.

يٌذكر أن أحد المتهمين قد رفع لافتة قبل بدء الجلسة مشيراً إلى أنه من الصم و البكم، ليذكر أحد مجاوريه في القفص متسائلاً عن منطقية أن يكون موجه له إتهامات التجمهر والهتاف وهو غير قادر على السمع و الكلام، وفق تعبيره.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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