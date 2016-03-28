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منى زكي عن حضن أحمد حلمي: «جوزي فرحلي وبيساندني»

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منى زكي وأحمد حلمي خلال حفل توزيع جوائز السينما العربية

منى زكي وأحمد حلمي خلال حفل توزيع جوائز السينما العربية

كتبت – إنجي لطفي

أعربت الفنانة منى زكى، عن سعادتها بحصولها على أفضل ممثلة فى مهرجان “السينما العربية” عن فيلمها “أسوار القمر”، بالإضافة إلى سعادتها بردود فعل الجمهور.

وأضافت “زكي”، خلال مكالمة هاتفية فى برنامج “راديو سكوب” الذى يذاع على الراديو 9090 قائلة: “أنا معرفش ليه حصل الانفجار ده، ولكن الطبيعى إن هو جوزى وهو يفرحنى وأنا كنت فرحانة بزيادة وأحمد جوزى وبيساندنى، وممكن الناس بقالها كتير فى ظروف مش لطيفة، وشوية أحداث مش لطيفة الناس بقالها كتير مشافوش حد ممكن يكون انبسط أو حد بيظهر امتنانه وحبه يمكن ده حصل وانا شايفاها حاجة عادية مش غريبة، وشرف لينا اكيد إحنا مبسوطين بحب الجمهور لينا وبنقدره وبنحترم.

وعن أبرز ردود الأفعال ردت قائلة: “انا انبسطت من كلام بنوتة كانت كاتبة منى زكى مش احسن منك واتكلمت عن الراجل اللى المفروض يكون سند وشايفاها حقيقة البنت المفروض تتجوز المفترض تتجوز عشان حبت شخص لإن هو ده الشخص الحقيقى كل حاجة بتروح بعد مدة إنما العشرة الحلوة هى اللى بتفضل عشرته حلوة معناها ان فى ثقة وإحترام وحوار متبادل وحاجات كتير

أحمد حلمي يحضن منى زكي خلال حفل جوائز السينما العربية

أحمد حلمي يحضن منى زكي خلال حفل توزيع جوائز السينما العربية

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