"الدكش" يرشد الشرطة إلى مخزن جديد يحتوى ترسانة أسلحة بالجعافرة

أعادت أجهزة الأمن، استجواب "محمد حافظ أمين حافظ " وشهرته ( الدكش )، بعد ضبطه فى الجعافرة بالقليوبية، لاتهامه فى 16 قضية، بينهم قتل المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث شبرا الخيمة.

وأرشد الدكش، الأمن إلى مخزن سلاح يملكه بالجعافرة، وتم مداهمته وضبط كميات من الأسلحة النارية بداخله، بالإضافة إلى الأسلحة النارية التى ضبطت بحوزته أثناء القبض عليه أمس، وأمر اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الامن العام بالتحفظ على المضبوطات .

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