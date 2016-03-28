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إحالة مسئولين بوزارة السياحة للمحاكمة فى "حريق ملهى العجوزة" بتهمة الإهمال

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إحالة مسئولين بوزارة السياحة للمحاكمة فى "حريق ملهى العجوزة" بتهمة الإهمال إحالة مسئولين بوزارة السياحة للمحاكمة فى "حريق ملهى العجوزة" بتهمة الإهمال
قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة اثنين من المفتشين بالإدارة العامة للتفتيش على المحلات السياحية بوزارة السياحة، للمحاكمة العاجلة، على ذمة قضية حريق ملهى العجوزة الليلى، واتهامهما بالتقاعس عن أداء عملهما والتفتيش على إجراءات السلامة والرقابة ما تسبب فى وقوع الحادث.

وكانت النيابة باشرت التحقيق فى واقعة إتلاف وإشعال حريق بملهى الصياد الليلى بالعجوزة بمحافظة الجيزة الذى وقع صباح يوم 4/12/2015 ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً من رواده والعاملين، وإصابة آخرين.

وكشفت التحقيقات التى باشرها تامر مصطفى كامل، رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة، عن تعدى بعض الأشخاص بعد نشوب مشاجرة مع العاملين بالملهى، على المكان وإتلافه وقذفه بزجاجات المولوتوف ما ترتب عليه مقتل ستة عشر شخصا.


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