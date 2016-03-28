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وزير العدل يستقبل النائب العام بمكتبه لتهنئته بالمنصب الجديد

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وزير العدل يستقبل النائب العام بمكتبه لتهنئته بالمنصب الجديد وزير العدل يستقبل النائب العام بمكتبه لتهنئته بالمنصب الجديد

المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل (أرشيفية)

استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الجديد، صباح اليوم الإثنين، المستشار نبيل صادق النائب العام، لتهنئة “عبد الرحيم” بتوليه حقيبة وزارة العدل.

تناول اللقاء التنسيق في سبل العمل على إيجاد المناخ المناسب والملائم للقضاة لمساعدتهم فى اداء عملهم بشكل يسير، والفصل فى القضايا لمعروضة عليهم على النحو الأكمل والأمثل ومن خلال تآمين دور المحاكم وإعادة ترميم المحاكم وإصلاح المبانى التى تعرضت لإعتداءات.

وبحث وزير العدل دور الدوائر الجنائية التى تم تفريغها وتخصيصها لنظر قضايا العنف والإرهاب والمتورط فيها جماعة الاخوان المحظورة خلال الفترة الماضية.

كما تطرق الحديث بين النائب العام ووزير العدل، إلى الملفات القضائية إلى تدخل وزارة العدل للعمل على حلها وإزالة أى سلبيات تعوق عمل رجال القضاء والنيابة العامة عن طريق تطوير المنظومة التشريعية والعملية فى ، ودراسة مقترح انشاء مجمع محاكم جديد يحتوى على قاعات متسعة لعقد جلسات القضايا التى تتضمن عددا من المتهمين يفوق القدرة الاستيعابية للمحاكم الموجودة حاليا، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة

وشمل اللقاء بحث مقترحات تعديل المنظومة القضائية من اجل التوصل لحلول بخصوص مشاكل تكدس القضايا وقلة الدوائر أو المشاكل المادية الخاصةبالقضاة والعمل على زيادة رواتبهم وحل مشكلة العلاج والارتقاء بالمنظومة القضائية بما يناسب وضع القضاء المصرى.

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