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بالصور.. محافظ أسيوط يشهد احتفال اتحاد الجمعيات الأهلية بيوم اليتيم‎

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احتفالية يوم اليتيم

احتفالية يوم اليتيم

 

شهد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، الاحتفالية التي نظمها اتحاد الجميعات الأهلية بأسيوط بمناسبة يوم اليتيم بحضور أكثر من 400 طفل من دور رعاية الأيتام التابعة للجمعيات الأهلية، وذلك بنادي رابطة الحقوقين بحي شرق مدينة أسيوط.

حضر الاحتفالية النائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس الشعب ومحمد حلمي رئيس حي شرق والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تضمنت الاحتفالية مسابقات ثقافية وترفيهية وألعاب متنوعة وعروض موسيقية وفنية فضلًا عن اكتشاف بعض المواهب لدى الأيتام وتنميتها، بالإضافة إلى تقديم الهدايا وتوزيع الملابس على الأطفال الأيتام والأمهات الأرامل.

من جانبه قال المحافظ، ‘‘ إن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس مظهرًا رائعًا من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي نحرص عليه جميعًا، لافتًا أن المحافظة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالأيتام من خلال تقديم الرعاية والدعم الكامل للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال.

شارك في تنظيم هذه الاحتفالية 11 مؤسسة وجمعية أهلية منها مؤسسة الخير وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة صناع الحياة وجميع خير أمة وجمعية الرحمن ببني حسين والجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالعدر ولجنة زكاة البدري بريفا وجمعية بلال بن رباح وجمعية الرجاء وجمعية دارك وجمعية محبي الأزهر الشريف.

يذكر أن يوم اليتيم هو يوم مخصص للطفل اليتيم يحتفل به في الجمعة الأولى من أبريل من كل عام وبدأت الفكرة عندما قامت جمعية الأورمان الخيرية عام 2004 بعمل حملة قومية لإرشاد الناس لمساعدة الأيتام ورعايتهم وتطورت هذه الفكرة حتى أصبح كل مصري يحتفل بيوم اليتيم.

 

احتفالية يوم اليتيم

احتفالية يوم اليتيم

احتفالية الايتام (6)

احتفالية يوم اليتيم

احتفالية يوم اليتيم

احتفالية يوم اليتيم

احتفالية يوم اليتيم

احتفالية يوم اليتيم

احتفالية يوم اليتيم

احتفالية يوم اليتيم

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