مجلس التعاون الخليجى يبحث كيفية التصدى للهجمات الإعلامية ضد أعضائه

تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قطاع الشئون التشريعية والقانونية، غدا فى الرياض ندوة فى مجال حقوق الإنسان بعنوان "التصدى للهجمات الإعلامية المعادية وكيفية الرد عليها". وسيحضر الندوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى.

وتتناول أوراق الندوة التى سيشارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين من دول مجلس التعاون فى مجال حقوق الإنسان، عددا من المواضيع المتعلقة بالتصدى للهجمات الإعلامية المعادية وكيفية الرد عليها، حيث تحمل الورقة الأولى عنوان (الانتقادات الدولية وكيفية معالجتها)، حيث يسلط الضوء على أبراز الانتقادات الدولية التى تمس دول مجلس التعاون.

وتحمل الورقة الثانية عنوان (دبلوماسية المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى دول مجلس التعاون ) ، وتحمل الورقة الثالثة عنوان (آليات الرد على الانتقادات الدولية – الطرق والقنوات ) ، فيما تحمل الورقة الرابعة عنوان ( مقترح إنشاء فريق لإدارة ومعالجة الحملات التشويهية على دول مجلس التعاون فى المحافل الدولية والإقليمية ) .

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