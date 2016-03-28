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فوتبول ليكس: سواريز كلف برشلونة 82 مليون يورو

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فوتبول ليكس: سواريز كلف برشلونة 82 مليون يورو فوتبول ليكس: سواريز كلف برشلونة 82 مليون يورو

(إفي): دفع نادي برشلونة الإسباني 64.98 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 82 مليون يورو) للتعاقد مع المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز من ليفربول الإنجليزي في صيف 2014، حسبما كشف موقع (فوتبول ليكس) الذي نشر تفاصيل العقد.

ويكشف العقد، الذي يحمل تاريخ 11 يوليو 2014 ، أن برشلونة سيدفع قيمة الصفقة على خمسة أقساط - 16.4 مليون يورو لكل قسط - وبذلك سيتبقي الآن قسطا واحدا ينتظر دفعه بحلول 31 يوليو المقبل.

وحمل العقد توقيع اللاعب نفسه ورئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ونائب الرئيس، جوردي ميستري، والذي كان يعمل وقتها مديرا عاما للنادي، أنطوني روسيتش، إضافة للمدير التنفيذي لليفربول، إيان آيري.

وانتقل سواريز (29 عاما) الصيف قبل الماضي لصفوف النادي الكتالوني، بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع "الريدز".

ولم يستطع سواريز خوض أول مباراة رسمية بقميص البلاوجرانا حتى 26 أكتوبر جراء عقوبة إيقاف أربعة أشهر لعضه أحد المنافسين في مونديال البرازيل.

وأصبح سواريز لاعبا أساسيا في فريق المدرب لويس إنريكي، الذي سجل معه إلى الآن 68 هدفا في 86 مباراة.

جدير بالذكر أن موقع (فوتبول ليكس) يديره برتغاليون يتمسكون بعدم الكشف عن هويتهم، مؤكدين أن هدفهم هو تعزيز الشفافية في عالم كرة القدم، بينما تلاحقهم اتهامات بالقيام بالقرصنة المعلوماتية أو ابتزاز الأطراف المعنية.

وبدأ الموقع في العمل في نهاية سبتمبر 2015 ونشر منذ ذلك الحين مئات الوثائق السرية المتعلقة بالصفقات والعقود والعمولات في عالم كرة القدم.

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