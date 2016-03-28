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إيجواين بديلا لأجويرو في هجوم الأرجنتين؟

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إيجواين بديلا لأجويرو في هجوم الأرجنتين؟ إيجواين بديلا لأجويرو في هجوم الأرجنتين؟

(إفي): حل جونزالو إيجواين محل سيرخيو أجويرو الأحد في مران منتخب الأرجنتين استعدادا للمباراة المرتقبة غدا الثلاثاء أمام بوليفيا في إطار الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا لكرة القدم 2018.

وشارك أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي كأساسي في المباراة التي خاضها منتخب الأرجنتين الخميس الماضي أمام تشيلي، وانتهت لصالح التانجو بهدفين لواحد، ولكن إيجواين مهاجم نابولي الإيطالي، نزل مكانه في الشوط الثاني من اللقاء.

وسيستعيد خافيير ماسكيرانو، الذي غاب عن مواجهة تشيلي بسبب العقوبة وحل محله ماتياس كرانفيتر، مركزه خلال المباراة المرتقبة غدا، بينما سيلعب خابيير بينولا ومارتين ديميكيليس في قلب الدفاع بدلا من الموقوفين راميرو فونيس موري ونيكولاس أوتاميندي.

وتضم قائمة اللاعبين الـ11 المحتمل مشاركتهم في مباراة غد كلا من: سيرخيو روميرو، وجابرييل ميركادو، ومارتين ديميكيليس، وخابيير بينولا، وماركوس روخو، ولوكاس بيليا، وخافيير ماسكيرانو، وإيفر بانيجا، وليونيل ميسي، وأنخل دي ماريا، وجونزالو إيجواين.

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