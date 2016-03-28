إصابة شابين بطلق نارى أثناء هروبهما من كمين أمنى فى بنى سويف

أصيب شابان بطلق نارى فى البطن أثناء محاولاتهما الهروب من أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة البهسمون التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف.

واستقبلت مستشفى جامعة بنى سويف منذ قليل كل من، "ناصر محمد .ع" - 18 سنة عامل مصابا بطلق نارى بالبطن، و"محمد .ع.ت"- 18 سنة طالب مصابا بطلق نارى فى القدم.

دلت التحريات الأولية أنه أثناء استيقاف كمين أمنى لثلاثة شباب بمنطقة البهسمون التابعة لمركز إهناسيا، رفض الشباب الوقوف وحاولوا الهروب مما استدعى ضابط الكمين لإطلاق النيران عليهم، ووجد بحوزتهم 150 جراما من نبات الحشيش وزجاجتى بيرة.

جامعة بنى سويف تعدل مسمى كلية علوم الإعاقة لـ"علوم ذوى الاحتياجات الخاصة"

>