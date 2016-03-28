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اشتعال النيران بشقة سكنية بإمبابة والإطفاء تسيطر على الحريق دون إصابات

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اشتعال النيران بشقة سكنية بإمبابة والإطفاء تسيطر على الحريق دون إصابات اشتعال النيران بشقة سكنية بإمبابة والإطفاء تسيطر على الحريق دون إصابات
نشب منذ قليل حريق فى شقة سكنية بعقار فى شارع المعز التابع لدائرة قسم إمبابة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق ومنع خطر امتداده لباقى الطوابق السكنية.

كان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بإمبابة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق.

وتم محاصرة النيران من كل الاتجاهات والسيطرة على النيران المشتعلة، وتبين من الفحص تفحم بعض محتويات الشقة بدون أى إصابات، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الخسائر والأسباب التى أدت إلى اشتعال النيران بالشقة.
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