مباحث منشأة أبو عمر بالشرقية: شكوى ولى أمر ضد مدير مدرسة بضرب نجله "كيدية"

كشفت تحريات مباحث مركز منشأة أبو عمر بالشرقية، أن الشكوى المقدمة من ولى أمر ضد ناظر مدرسة منشاة أبو عمر الإعدادية وتعديه على نجله بالضرب أثناء اليوم الدراسى، أمس، شكوى كيدية .

وتبين من تحريات المباحث تحرير ناظر المدرسة محضر بالمركز، منذ 10 أيام، بقيام والى أمر الطالب بالتشاجر مع ولى أمر طالب آخر داخل المدرسة على خلفية مشادة بين نجلهما الطالبين فحضر كل منهما وتشاجر سويا داخل المدرسة، مما دفع ناظر المدرسة لتحرير محضر بالواقعة .

وكان اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة منشاة أبوعمر، يفيد تلقيه بلاغا من أبو جرير فتحى أحمد ومقيم منشأة أبو عمر، يتهم فيه ناظر مدرسة منشأة أبو عمر الإعدادية بالتعدى على نجله "أحمد" طالب بالصف الثانى الإعدادى، بالضرب المبرح، أثناء محاولته دخول حمام المدرسة، واصطحابه إلى حجرة مكتبه وأغلق عليه الباب وضربه بطرية مهينة، تحرر عن ذلك المحضر 164/7 أحوال مركز منشأة أبو عمر لسنة 2016، وتم عمل تقرير طبى للطالب بالمستشفى العام .

من جانبه استدعى النقيب محمود سويلم، رئيس مباحث منشأة أبو عمر، ناظر المدرسة، وتبين أن بلاغ ولى أمر الطالب كيدى، خاصة أن ناظر المدرسة سبق وحرر محضرا بحضور ولى أمر الطالب للمدرسة والتشاجر مع ولى أمر طالب ثانى داخل المدرسة على خلفية مشادة بين الطالبين، وتم عرضه على نيابة الحسينية، برئاسة المستشار محمد الديب، التى قررت النيابة إخلاء سبيله .

بالصور.. والد طالب يحرر محضرا ضد ناظر مدرسة إعدادى بالشرقية لتعديه على نجله

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