وزير الشباب والرياضة يصل كفر الشيخ لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الرياضية

استقبل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، حيث سيعقد مؤتمر صحفى بحضور نواب البرلمان بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة كفر الشيخ .

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم افتتاح عدد من المنشآت الرياضية منها افتتاح مركز شباب أبو طبل وملعب نجيل صناعى، كما سيفتتح عدد من المنشآت باستاد كفر الشيخ الرياضى منها الصالة المغطاة والملعب الفرعى لكرة القدم، والمعلب الرئيسى لكرة القدم، ونزل الشباب، ويعقبها بافتتاح فندق النرجس، وحدة الطب الرياضى، وصالة نزل الشباب، وافتتاح حمام السباحة بنادى كفر الشيخ الرياضى، وافتتاح أعمال تطوير مركز شباب الرملة والمعلب بمدينة كفر الشيخ، وافتتاح مقر ومعلب مركز شباب القليعة بمدينة الحامول، وافتتاح ملعب قدم "نجيل صناعى" لمركز ومدينة بلطيم، ووضع حجر أساس للمقر الإدارى، وتفقد تطوير معسكر الشباب بمدينة مصيف بلطيم، وافتتاح ملعب كرة قدم بمركز شباب مدينة البرلس.

وزير الشباب والرياضة يفتتح ويتفقد عددا من المنشآت الرياضية بكفر الشيخ