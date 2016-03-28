تشكيل لجنة لحصر الأراضى المتعدى عليها بمشروع تطوير أبو خليفة بالإسماعيلية

أصدر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، قرارا بتشكيل لجنة لحصر جميع الأراضى المتعدى عليها بمشروع تطوير قرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب وتختص اللجنة بإعداد تقرير تفصيلى شامل ووافى خلال شهر على الأكثر لتوضيح عما إذا كان يوجد مخالفات على الأراضى وتحديد المسئول عنها من قبل المختصين بقرية أبو خليفة وبيان حول المختصين بقرية أبو خليفة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التعديات من عدمه وأسباب ذلك، جاء ذلك خلال بيان صادر من إدارة إعلام المحافظة اليوم الاثنين.

وأشار البيان إلى أن اللجنة تضمنت كل من المهندس عمرو السيد حسن من التخطيط العمرانى بالمحافظة رئيسا وعضوية مدير لجنة تطوير العشوائيات بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة القنطرة غرب ومندوبا عن إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة ومندوب عن مكتب متابعة المحافظ.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى تقرير مكتب متابعة المحافظ المؤرخ فى 10 / 3/ 2016 بشأن استصدار قرار بتشكيل لجنة لحصر جميع الأراضى المتعدى عليها بمشروع تطوير أبو خليفة، ويلزم جميع المختصين العمل بهذا القرار وتنفيذ كل مايتضمنه.

إسناد تنفيذ مشروعات التضامن الاجتماعى إلى الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية