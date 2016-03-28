وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يأمر بسرعة إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى نبروه المركزى

قام الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بعمل زيارة مفاجئة لمستشفى نبروه المركزى وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة وأيضا الخدمات المعاونة (المغسلة – التعقيم – المطبخ)، واطمأن على جودة الوجبات المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى وحسن سير العمل .

وقام بالمرور على وحدة الغسيل الكلوى أطفال ووحدة الغسيل الكلوى كبار والعناية المركزه والقلب، ثم تفقد المبنى القديم لمستشفى نبروه وأمر بتوصيف الدور الأول وإنشاء بنك دم تجميعى لخدمة القطاع الغربى للمحافظة ولتسهيل وصول دم آمن لخدمة هذا القطاع ودخول خدمة جديدة لمستشفى نبروه المركزى وكلف الدكتورة مدير بنوك الدم بالمديرية بسرعة الانتهاء من الإجراءات .

وقرر نقل ديوان الإدارة الصحية بنبروه إلى المبنى القديم لمستشفى نبروه واستغلال المبنى الذى توجد به الإدارة حاليا بخدمة تخصصية ونوعية جديدة .

وقام باستدعاء مدير إدارة المخزون السلعى ومديرعام الشئون المالية والإدارية بالمديرية لنقل جميع الرواكد الموجودة بالمبنى واتخاذ الإجراءات المخزنية والإدارية اللازمة وسرعة الانتهاء من الإجراءات خلال 48 ساعة .

وتواصل برئيس مركز ومدينة نبروه والذى حضر إلى المستشفى وتم الاتفاق على تنفيذ القرار الصادر من قبل لإزالة الغرف غير المستغلة الموجودة خلف مبنى المستشفى لإقامة مبنى عيادات خارجية جديدة لخدمة عدد أكبر من المرضى .

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