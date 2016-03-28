صور.. حماقي يفضل الغناء لمصر عن النادي الأهلي في حفله بطنطا

أشعل النجم محمد حماقي حفل طنطا، أمس الأحد، بحضور الآلاف من جمهوره حيث حضر لمكان الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف ليلتقي منظم الحفل وليد منصور قبل بدء الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء على انغام أغنية “نفسي أبقى جنبه”، وبعدها “أجمل يوم” وسط حماس جميع الحضور ليقوم بتحية جمهور طنطا الذي التقي به للمرة الأولى، ثم استكمل بغناء “أحلى حاجة فيكي”، ثم “ما بلاش” و”جرى إيه” و”مايني” و”افتكرت” و”من قلبي بغني” و”كان وكان” و”عمره ما يغيب”.

كما قام بغناء “أم الدنيا” بعد طلب الجمهور لغناء أغنية “أجيال” للنادي الأهلي الا أنه فضل الغناء لمصر بغض النظر عن انتمائات الأندية ارضاء للجمهور، ثم اختتم الحفل باغنية “أجمل يوم”.

وحرص مالكي شركة “السباعي” على تكريم حماقي على المسرح، الأمر الذي أسعد حماقي وشكرهم بنهاية الحفل.