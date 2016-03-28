«انتبهوا أيها السادة» وموهبة صنع التحف من الورق والكارتون

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الفنانة “هالة فاخر” في برنامجها “انتبهوا أيها السادة” الذي يذاع اليوم الإثنين على قناة “الحياة” في الساعة 4 عصراً موهبة من نوع جديد جداً فهو طالب نابغة في كلية الصيدلة بيقدر يعمل تحف فنية بديعة غاية في الروعة باستخدام الورق والكارتون فقط.. وسيحل محمد غزالي صانع التحف الورقية ضيفاً في هذه الحلقة.

وفي الفقرة الثانية تستضيف “هالة” حسين عبد الفضيل الشهير بلقب “كريم فرعون” الرجل الخارق لكل قوانين الطبيعة ..يأكل زجاج وأمواس حلاقة ولحمة نية.. ويجر عربيات نقل بأسنانه ومهما اتجرح مش بينزل نقطة دم واحدة.

وفي الفقرة الثالثة ستكون فقرة الشيف حسن حسونة الذي يقدم الجديد دائما في عالم المطبخ بأكلاته الشهية.